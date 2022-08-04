Джакарта, 4 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предупреждает, что нестабильность, вызванная напряженностью в Тайваньском проливе, может привести к просчетам, серьезной конфронтации, открытому конфликту и непредвиденным последствиям между крупными державами, сообщает Sindonews.

Asean.org АСЕАН, 2022

Заявление было опубликовано АСЕАН на встрече министров иностранных дел после того, как Камбоджа призвала все стороны снизить напряженность в отношении Тайваня.

Встреча в Пномпене, на которой присутствовали министры стран АСЕАН, а также представители Китая и США, была омрачена событиями в Тайване.

«АСЕАН готова сыграть конструктивную роль в содействии мирному диалогу между всеми сторонами», — говорится в заявлении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Визит Ненси Пелоси, самого высокопоставленного официального лица США в Тайвань, вызвал гнев Китая, который ответил военными учениями вблизи Тайваня. Страны Юго-Восточной Азии склонны проявлять осторожность в попытках сбалансировать свои отношения с Китаем и США.