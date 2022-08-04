Канберра, 4 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Игра Jetpack Joyride 2 от австралийской студии Halfbrick выйдет 19 августа 2022 года. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

DariuszSankowski Смартфоны

Разработчик обещает, что в новой части геймеров ждут улучшенная графика и анимации, а также новые виды экипировки и оружия. Игра является эксклюзивом для устройств на операционной системе iOS при наличии подписки Apple Arcade.

Напомним, что Jetpack Joyride — это мобильная игра, выпущенная 1 сентября 2011 года. В ней игроку предстоит взять на себя управление Барри Стейкфрайзом, чтобы прорваться в лабораторию и остановить злобный эксперимент ученых.