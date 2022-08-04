Элиста, 4 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Калмыкии пока не будут вводить ограничительные меры, связанные с ростом числа заражений коронавирусом. Об этом 4 августа во время прямого эфира сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пассажиры должны соблюдать масочный режим

«Мы готовимся к негативному сценарию, прорабатываем логистику доставки противогриппозной вакцины, как это будет влиять на прививочную кампанию от гриппа на фоне подъёма заболеваемости COVID-19. <…> Ближайшие две недели мы не собираемся вводить ограничительные меры. Регион будет принимать решение в зависимости от ситуации», — сказал он.

По словам Санджиева, в Калмыкии разрешено проводить массовые мероприятия, отменён масочный режим. Однако сохраняется утренний фильтр в учреждениях и масочный режим в медицинских организациях.

«Продолжается плановая профилактическая работа», — сказал глава республиканского управления Роспотребнадзора.