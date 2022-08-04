Кабул, , 11:31 — REGNUM Афганская авиакомпания Ariana Airlines заявляет, что вскоре возобновит полёты из Кабула в Нью-Дели.

Самолет manolofranco

Представители авиакомпании сообщили «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что на первом этапе Ariana Airlines будет выполнять один рейс в неделю. По данным компании, первый рейс из Кабула в Нью-Дели состоится 5 августа.

«Афганская авиакомпания Ariana с гордостью сообщает о возобновлении регулярных рейсов в Дели, Индия», — написала Ariana на своей странице в соцсети.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в августе 2021 года, полёты Ariana Airlines в некоторые страны, включая Индию, были приостановлены.

Нью-Дели пока ничего не сказал о возобновлении полетов Ariana Airlines в Индию.

Напомним, в последнее время Ariana Airlines возобновила полёты в Иран, Россию, ОАЭ, Пакистан, Катар и Турцию. Тем временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали с компанией из ОАЭ контракт на контроль и досмотр пассажиров в четырёх международных аэропортах страны.

Индия, которая закрыла своё посольство в Кабуле после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, в начале июня этого года направила техническую группу для открытия своего диппредставительства в Кабуле и восстановления дипломатического присутствия в Афганистане.

МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствовал решение Индии вновь направить дипломатов и рабочую группу в своё посольство в Кабуле, а также готовность этой страны к сотрудничеству и продолжению оказания гуманитарную помощь народу Афганистана.