Тверская область, 4 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине со дня первого салюта Великой Отечественной войны, состоятся 5 августа в музее «Ставка Сталина» — Ржевском филиале Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. 5 августа по приказу Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина в Москве был дан артиллерийский салют в честь воинов, освободивших Орел и Белгород от немецко-фашистских захватчиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бинокль Иосифа Сталина

Мероприятия начнутся в 12:00. Для посетителей музея предусмотрена концертная программа с участием артистов Городского дома культуры города Ржева — прозвучат военно-патриотические песни, стихи военных лет, будут исполнены хореографические номера.

Ожидается, что в числе гостей мероприятия будет дочь командующего Калининским фронтом Андрея Еременко Татьяна.

Музей «Ставка Сталина» — это деревянный дом с воссозданным историческим интерьером времен Великой Отечественной войны. В нем представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В этом доме Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. Отметим, что в 2021 году музей посетили более 28 тысяч человек.