Пермь, 4 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 3 августа, выявили 195 новых заражений коронавирусом, что на 39 больше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи отмечен в 22 муниципальных образования региона: в Перми, Березниках, Чайковском, Кунгуре, Краснокамском, Пермском, Чернушинском, Верещагинском, Кунгурском, Куединском, Чусовском, Лысьвенском, Горнозаводском, Добрянском, Красновишерском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Березовском, Ординском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 374 378. Выздоровели 354 646 человек. Жертвами COVID-19 стали 8852 пермяка.