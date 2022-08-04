Кемерово, , 11:31 — REGNUM В Новокузнецке мужчина хотел спасти сбережения, но в итоге перевёл взятые в кредит деньги мошенникам. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Полицейские выяснили, что жителю Новокузнецка на мессенджер позвонил мужчина, который представился работником банка. Собеседник заявил, что злоумышленники получили доступ к его персональным данным на портале государственных услуг и теперь могут от его имени оформить кредит. Звонивший посоветовал снять деньги со счета и оформить самому займы, переведя их на «безопасные счета». В течение трех недель новокузнечанин снял средства с кредитной карты и взял два кредита, в том числе под залог квартиры. Он сделал 40 переводов по указанным реквизитам на сумму более 1,2 млн рублей. После этого телефон «работника банка» перестал отвечать.

Возбуждено уголовное дело. Уже известно, что номера телефонов, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Отметим, что за первое полугодие 2022 года жертвами мошенников стали 958 жителей Кузбасса. Ущерб составил около 174 млн рублей.