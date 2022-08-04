Сеул, 4 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 505 человек. Об этом 4 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 4 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 089 088 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 397 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 653 291 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3682 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 477 529 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 90 105 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 5 880 258 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 107 894 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 20 160 154.

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