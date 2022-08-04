Токио, 4 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Японский разработчик Game Freak показал новый трейлер ранее анонсированных игр Pokémon Scarlet и Violet. Информация об этом появилась в рамках прямой трансляции Pokemon Present.

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В трейлере можно увидеть новых легендарных покемонов региона Paldea — Корайдона и Мирайдона, на которых игрок сможет передвигаться верхом по разным локациям. Геймерам также предстоит отправиться на охоту за сокровищами, параллельно побеждая лидеров разных гимов. Ожидается, что игра выйдет на Nintendo Switch 18 ноября 2022 года.

Напомним, что Pokemon — это популярная медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Товарный знак Pokemon принадлежит The Pokemon Company, филиалу компании Nintendo.