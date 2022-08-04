Москва, 4 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Инфляция в Турции продолжит расти из-за той политики, которую ведет ее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал тот факт, что уровень инфляции в Турции в июле 2022 года достиг 79,6% в годовом исчислении.

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«Инфляция в Турции растет по двум причинам. Одна из них — это мировое повышение цен на энергоносители и потребительские товары. Вторая связана с политикой президента Эрдогана, который в целях завоевания доверия граждан требует от ЦБ Турции снижения процентной ставки, что ведёт к росту потребления и раскручивает инфляцию, — сказал Сафонов. — Поскольку Эрдоган за последние годы «уволил» уже трёх руководителей турецкого ЦБ, несогласных с его политикой, можно предположить, что рост инфляции продолжится».

При этом он подчеркнул, что гиперинфляция опасна с точки зрения стабильности развития экономики.

«Она затрудняет и иностранные, и внутренние инвестиции. Слабеющая лира подстегивает стоимость импорта. На этом фоне происходит снижение потребительских расходов, население беднеет. А это прямой путь к рецессии», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Турции настаивает на сохранении ставки центрального банка на уровне 14%.