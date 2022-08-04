Казань, , 11:27 — REGNUM За последние сутки коронавирус в Татарии выявили у 53 человек, накануне заболели 49 граждан. В ковид-стационары госпитализированы 62 пациента, сообщает 4 августа общероссийский оперативный штаб.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Всего в регионе зарегистрировано 154 043 случая заражения коронавирусом, выздоровели 150 468 пациентов, скончались 1996 человек. За сутки выписали 12 пациентов, количество умерших от COVID-19 не изменилось.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с 8 июля приостановлены все коронавирусные ограничения.

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