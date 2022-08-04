Бергамо, Италия, , 11:27 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Аталанта» не согласен отдавать российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду и хочет продать его. Об этом 4 августа сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Отмечается, что 26-летний Миранчук может остаться в «Аталанте», поскольку в клубе считают его важным игроком. При этом его хотят либо сохранить в составе команды, либо продать, а средства от продажи потратить на усиление.

Ранее сообщалось, что другой итальянский клуб, «Торино», может арендовать Миранчука, но сделку по его переходу заблокировал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

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