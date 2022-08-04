Пекин, 4 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел Китая и Японии, которая планировалась в столице Камбоджи, отменена из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня. Об этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила 4 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

Ранее главы дипломатий стран Группы семи выразили озабоченность из-за «угрожающих» действий Китая, в том числе из-за военных учений, грозящих эскалацией напряжённости вокруг Тайваня.

«Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает чёрное за белое», — заявила Хуа Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский МИД призвал Германию соблюдать приверженность «принципу одного Китая» и осторожнее делать заявления по теме Тайваня.

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