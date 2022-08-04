Липецк, , 11:26 — REGNUM В Липецке директора ООО «ГУК «Центральная Л» оштрафовали на 200 тыс. рублей за причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Деньги Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР

Управляющая компания должна была перечислять поступившие от потребителей деньги ресурсоснабжающим организациям на следующий день после поступления платежей. Злоупотребляя доверием ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК», директор управляющей компании не передавал им в полном объеме деньги, поступающие в качестве оплаты коммунальных ресурсов, а распоряжался ими самостоятельно. Причинённый двум компаниям ущерб оценили в 14 млн 466 тыс. 294 рубля, что является особо крупным размером.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

Фигурант в ходе расследования возместил причинённый им вред. Суд также учёл, что он не был суди и признал вину, поэтому уголовное дело было прекращено, а обвиняемому назначили штраф в доход федерального бюджета в размере 200 тыс. рублей.

Как сообщил «Коммерсантъ», владельцем ООО «ГУК «Центральная Л» является бывший депутат горсовета Липецка Александр Шальнев. До 2019 года он также был её директором.