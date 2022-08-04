Киев, 4 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Внезапное «прозрение» Amnesty International вызывает вопрос, кого и когда будут «сливать», написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.

Torbenrick.eu Amnesty International

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Ранее в Amnesty International обвинили Киев в нарушении международного и военного права, отметив, что ВСУ размещают вооружения в школах, больницах, жилых районах городов, подвергая риску мирных граждан.

«Чтобы прийти к этим выводам, Amnesty International понадобилось полгода. За это время укронацисты не просто подвергали мирное население риску, но и уничтожали людей, пытали, грабили, насиловали. Процесс продолжается», — напомнил военкор.

Amnesty International финансируются теми же организациями, которые поддерживают киевский режим и курируют его преступления — Госдепом США, властями Великобритании и ЕС, фондом Джорджа Сороса, поэтому у «прозрения», вероятно, есть скрытая цель на будущее, полагает Котенок.