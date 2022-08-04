Уфа, , 11:28 — REGNUM Обстоятельства смерти несовершеннолетней и ее матери устанавливают следователи и Уфе. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии в своем телеграм-канале.

Убийство

Сообщается, что 4 августа 2022 года на улице в Уфе обнаружено тело женщины, при осмотре ее квартиры было обнаружено тело ее 16-летней дочери с колото-резаными ранениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование дела продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе устанавливают обстоятельства драки со смертельным исходом.