Щучанский район, Курганская область, , 11:24 — REGNUM В Курганской области ранее много раз судимый за имущественные преступления гражданин осуждён за незаконную охоту. Об этом сообщает областное УМВД.

Лебедь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Преступление было совершено в озере Нифанское. Там 41-летний гражданин застрелил четырёх вида лебедь-шипун, на которых полностью запрещена охота.

Обвиняемому грозило лишение свободы. Но Щучанский райсуд обязал его уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей и конфисковал лодочный мотор и надувную лодку.

Всего в Зауралье за незаконную охоту с начала года привлекли 24 человека, добавили в полиции.