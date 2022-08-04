Пенза, , 11:22 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки выявили 59 новых носителей коронавируса. Всего зарегистрирован 189 361 случай заражения коронавирусной инфекцией, передает 4 августа общероссийский оперативный штаб.

Выздоровели за время пандемии 182 613 человек, из них за сутки выписали 27 пациентов.

В областные ковид-стационары 3 августа госпитализировали 12 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5998 человек, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 2 августа в Пензенской области первым компонентом от COVID-19 было привито 1 221 018 человек, из них повторную вакцинацию прошли 374 840 граждан.

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