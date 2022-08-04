Ереван, , 11:22 — REGNUM Строительство дороги, которая будет альтернативой Лачинскому коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах, планируется завершить до будущей весны. Об этом 4 августа сообщил журналистам министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Лачинский коридор © Benoît Prieur. Wikimedia Commons

«Строительство начато, техника работает. Мы разделили её на три части и активно работаем», — сказал глава ведомства.

Трёхстороннее соглашение Москвы, Баку и Еревана от ноября 2020 года, завершившее войну в Нагорном Карабахе предусматривает в течение трёх лет строительство новой дороги в эту республику из Армении. Новую трассу проложат в обход территорий, которые могут отойти под контроль Баку.

Напомним, 2 августа президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что Власти Азербайджана через российских миротворцев потребовали в ближайшее время найти альтернативу Лачинскому коридору.

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