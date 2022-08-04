Сана, , 11:27 — REGNUM На Йемен обрушились аномальные для этого времени года муссонные дожди. Об этом 4 августа сообщает информационное агентство Saba со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в ряде провинций страны прошли проливные дожди, приведшие к наводнениям. В провинции Хаджа непогода привела к разрушению загонов для скота, нанесла ущерб деревьям и плантациям жевательного табака.

Источники агентства отмечают, что вечером 3 августа непогода разрушила дом местных жителей: поток воды унёс всех, кто находился в доме. В результате инцидента погибли пять человек. В районе аш-Шахил непогода привела к сходу горных пород, в результате чего погибли несколько местных жителей.

В то же время, в провинции Джауф непогода разрушила десятки временных строений и палаток, где проживали беженцы.

По прогнозам синоптиков, проливные дожди в Йемене продлятся ещё как минимум две недели.