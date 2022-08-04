Ульяновск, , 11:21 — REGNUM В Ульяновской области устанавливают обстоятельства гибели подростка на пруду в Вешкаймском районе. Его тело извлекли из воды местные жители, сообщает управление МЧС.

Камыши около водоема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информация о происшествии на Пайгильдинском пруду у посёлка Шарлово Вешкаймского района поступила в ведомство 3 августа в 17:11.

«В месте, не оборудованном для купания, утонул ребёнок 2009 года рождения», — говорится в сообщении.

Тело ребёнка извлекли из воды местные жители. По данным спасателей, подросток купался без присмотра взрослых. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

По информации управления МЧС, с начала купального сезона на водных объектах Ульяновского области зарегистрировано 23 происшествия в несанкционированных местах отдыха, удалось спасти 17 человек, утонули 14 жителей, в том числе трое детей.

«Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах. При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть», — предупреждает главный государственный инспектор по маломерным гудам управления МЧС России по Ульяновской области Сергей Заболотный .

Он также подчеркнул, что «бесконтрольно купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, что может привести к гибели».

Как сообщало ИА REGNUM , ранее ЧП произошло 1 августа в 14:41 на плотине Свияги в районе посёлка Цильна. По данным управления МЧС, в месте, не оборудованном для купания, было обнаружено тело ребёнка 2007 года рождения.

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