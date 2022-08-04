Ульяновск, 4 августа 2022, 11:21 — REGNUM В Ульяновской области устанавливают обстоятельства гибели подростка на пруду в Вешкаймском районе. Его тело извлекли из воды местные жители, сообщает управление МЧС.

Камыши около водоема
Камыши около водоема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информация о происшествии на Пайгильдинском пруду у посёлка Шарлово Вешкаймского района поступила в ведомство 3 августа в 17:11.

«В месте, не оборудованном для купания, утонул ребёнок 2009 года рождения», — говорится в сообщении.

Тело ребёнка извлекли из воды местные жители. По данным спасателей, подросток купался без присмотра взрослых. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

По информации управления МЧС, с начала купального сезона на водных объектах Ульяновского области зарегистрировано 23 происшествия в несанкционированных местах отдыха, удалось спасти 17 человек, утонули 14 жителей, в том числе трое детей.

«Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах. При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть», — предупреждает главный государственный инспектор по маломерным гудам управления МЧС России по Ульяновской области Сергей Заболотный.

Он также подчеркнул, что «бесконтрольно купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, что может привести к гибели».

Как сообщало ИА REGNUM , ранее ЧП произошло 1 августа в 14:41 на плотине Свияги в районе посёлка Цильна. По данным управления МЧС, в месте, не оборудованном для купания, было обнаружено тело ребёнка 2007 года рождения.

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