Донецк, 4 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 3 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:21 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 542 единицы боеприпасов.

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