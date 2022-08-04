Москва, , 11:20 — REGNUM Усталость и упадок сил с разной периодичностью испытывают 88% жителей России, чаще молодёжь 18-34 лет (96-97%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Порой сложно бороться с усталостью Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Граждан назвали способы восстановления сил. Основной способ — пассивные практики (сон, медитации, отпуск, выходной и др.) — 48%. Занятия, способные переключить внимание и разгрузить мозг (компьютерные игры, просмотр ТВ, чтение, музыка, кроссворды, шопинг и др.) выбирают 12%.

Борются с усталостью, выезжая на природу (прогулки, рыбалка, поездки на дачу и др.), 11%. Занимаются физкультурой и спортом, делают массаж по 10%. Общение с людьми в качестве источника энергии выбирают 8%. Вышивают, рисуют, готовят, занимаются домашними делами 4%.

Опрос по телефону проведён 22 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главная причина усталости жителей России — нервная, ответственная (30%) и физически тяжёлая работа (27%).

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