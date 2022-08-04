Оренбург, 4 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Врачи Оренбургской областной инфекционной больницы борются за жизнь ВИЧ-инфицированного подростка, сообщили в минздраве региона.

Pixabay.com В больнице

Мальчик целый год, практически без перерыва, находится в больнице и уже месяц — в реанимации. У ребёнка запущенная стадия ВИЧ-инфекции.

Мать мальчика являлась ВИЧ-инфицированной. Её не стало, когда ребенок был маленький. С полутора лет мальчик стоит на учёте в центре СПИД, и ему назначалась антиретровирусная терапия. Однако отец ребёнка злоупотреблял алкоголем, сыном не занимался, необходимые препараты не давал.

Медики подчеркнули, что госпитализация стала, в буквальном смысле, жизненно необходимой мальчику. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы вернуть юного пациента к обычной жизни.

«Тяжелой для ребёнка ситуации можно было избежать. Нужно было лишь вовремя давать ему антиретровирусные препараты, не пренебрегать необходимыми обследованиями и консультациями специалистов. Всё это абсолютно бесплатно!», — сказали в медучреждении.