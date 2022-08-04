Плоешти, , 11:19 — REGNUM В Румынии в результате масштабной аварии без горячей воды остался один из крупнейших городов страны — Плоешти. Об этом 4 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, инцидент произошел 3 августа на одной из распределительных станций. Причины происшествия выясняются.

В настоящее время соответствующее водоснабжение отсутствует в 30 тысячах квартир и 900 частных домах. При этом на возобновление работы системы у местной администрации нет необходимых средств.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении провести масштабную акцию по замене тепловых коммуникаций по всей стране.