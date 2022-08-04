Саратов, , 11:19 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 4 августа зарегистрировано 257 126 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 87 человек, накануне выявили 94 инфицированных. Приводит обновленные данные общероссийский оперативный штаб.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

Выздоровел за время пандемии 250 431 пациент, за сутки — 78 человек.

В больницы 3 августа доставили шесть ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 55 человек, на амбулаторном — 639.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мире выявлено более 577 млн носителей коронавируса, подтверждено свыше 6,4 млн случаев смерти от заболевания.

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