В Саратовской области за сутки после COVID-19 выписали 78 пациентов
Саратов, 4 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 4 августа зарегистрировано 257 126 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 87 человек, накануне выявили 94 инфицированных. Приводит обновленные данные общероссийский оперативный штаб.
Выздоровел за время пандемии 250 431 пациент, за сутки — 78 человек.
В больницы 3 августа доставили шесть ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 55 человек, на амбулаторном — 639.
От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.
ИА REGNUM ранее сообщало, в мире выявлено более 577 млн носителей коронавируса, подтверждено свыше 6,4 млн случаев смерти от заболевания.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено около миллиона случаев COVID-19