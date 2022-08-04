Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Санкции, которые последовали после начала специальной военной операции России на Украине, не сорвали планы властей Санкт-Петербурга закупить новые автобусы в рамках проводимой транспортной реформы, сообщили 4 августа в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус на остановке

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля в городе на Неве начался последний этап транспортной реформы в рамках которой с улиц города пропаду маршрутки, а вместо низ выйдут новые комфортабельные городские автобусы.

«В этом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы не отказались от крупных проектов по развитию общественного транспорта. Обновление подвижного состава продолжается. Закупаются современные модели автобусов, отвечающие всем требованиям экологичности, комфорта и безопасности — низкопольные, доступные для маломобильных людей, оснащенные бортовыми системами управления и климат-контроля», — сказал губернатор Александр Беглов.

Как уточнили в Смольном, благодаря значительному снижению цены в ходе аукционов удалось увеличить на 13 единиц количество автобусов большого класса. Таким образом, до конца октября в парк перевозчика поступят 63 автобуса вместимостью не менее 97 человек. Отметим, что в Петербурге закупаются автобусы на газомоторном топливе, а также новейшие модели с дизельным двигателем.

«Новая техника на дизельном топливе с двигателем Евро-5 заменит автобусы более низкого экологического класса, что уменьшит негативное влияние на окружающую среду», — заметили в пресс-службе городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году городской перевозчик «Пассажиравтотранс» уже приобрел 83 автобуса, 48 из них используют компримированный природный газ. В общей сложности за последние пять лет на маршруты перевозчика вышли почти 900 единиц нового подвижного состава.