Ростов-на-Дону, 4 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В ростовской области с начала 2022 года от укусов клещей пострадали почти 3,8 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

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К медикам за помощью обратились уже 3793 человека, в том числе 1433 ребёнка в возрасте до 14 лет. Наибольшее число пострадавших отмечено в Ростове-на-Дону (637), Таганроге (251) и Шахтах (226).

Наряду с этим на Дону зарегистрировано 24 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, восемь случаев заболевания боррелиозом, 25 случаев — коксиеллезом (лихорадка Ку) и один случай заболевания туляремией.