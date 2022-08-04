Воронеж, , 11:16 — REGNUM Улица в Воронеже получит имя первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, который был убит в результате теракта в 2018 году. Об этом 4 августа в телеграм-канале написал глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

Александр Захарченко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что инициатором выступила общественная организация ветеранов пограничной службы. Решение принято на заседании комиссии по культурному наследию. Также комиссия утвердила место установки памятника защитникам Воронежа, предвосхитившим подвиг Александра Матросова — Лазарю Дзотову, Михаилу Бовкуну, Михаилу Абызову и Геннадию Вавилову, имена которых носят улицы Воронежа.

«Поддерживаю решения об увековечивании памяти людей, для которых будущее Отчизны дороже собственной жизни. Это и герои Великой Отечественной войны, и воины-интернационалисты, и защитники мирных жителей Донбасса, среди которых — первый глава ДНР Александр Захарченко», — написал Кстенин.

Он пояснил, что именем Захарченко будет названа улица в Советском районе — часть новой, недавно построенной дороги-дублёра проспекта Патриотов в микрорайон Тенистый.

Александр Захарченко стал первым руководителем Донецкой Народной Республики. Он погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва, организованного, по данным ДНР, киевским режимом.