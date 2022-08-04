Донецк, , 11:14 — REGNUM Ненависть нацистов к Ольге Качуре насколько сильна, что они продолжают воевать с ней даже после её смерти, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли район драматического театра Донецка, где проходила церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России и Героем ДНР посмертно). Сработала система ПВО, но не менее двух снарядов попали в здание театра.

По предварительным данным, есть погибшие.