Донецк, 4 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Ненависть нацистов к Ольге Качуре насколько сильна, что они продолжают воевать с ней даже после её смерти, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли район драматического театра Донецка, где проходила церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России и Героем ДНР посмертно). Не менее двух снарядов попали в здание театра.

По предварительным данным, есть погибшие.