Вашингтон, 4 августа 2022, 11:14 — REGNUM Поведение президента Соединенных Штатов Джо Байдена на мировой арене не имеет какой-либо логики, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.
По его словам, хотя действующий глава Белого дома и вывел американские войска из «бесконечной афганской заварухи, он втянул США в опасный опосредованный конфликт с Россией, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением». »
По мнению Бэндоу, ни одна страна, переживающая такой жесткий экономический кризис, не ведет себя при этом так же агрессивно, как США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань провокацией со стороны США. Он отметил, что подобные шаги лишь усилили напряженность в регионе.
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