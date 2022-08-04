Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Поведение президента Соединенных Штатов Джо Байдена на мировой арене не имеет какой-либо логики, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент Джо Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством Соединенных Штатов в дела мира», — пишет обозреватель.

По его словам, хотя действующий глава Белого дома и вывел американские войска из «бесконечной афганской заварухи, он втянул США в опасный опосредованный конфликт с Россией, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением». »

«Откуда у него деньги, необходимые для участия в таком числе конфликтов? США движутся к национальному банкротству», — добавил обозреватель.

По мнению Бэндоу, ни одна страна, переживающая такой жесткий экономический кризис, не ведет себя при этом так же агрессивно, как США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань провокацией со стороны США. Он отметил, что подобные шаги лишь усилили напряженность в регионе.

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