В США Байдена назвали внешнеполитическим алкоголиком
Вашингтон, 4 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Поведение президента Соединенных Штатов Джо Байдена на мировой арене не имеет какой-либо логики, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.
По его словам, хотя действующий глава Белого дома и вывел американские войска из «бесконечной афганской заварухи, он втянул США в опасный опосредованный конфликт с Россией, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением».
По мнению Бэндоу, ни одна страна, переживающая такой жесткий экономический кризис, не ведет себя при этом так же агрессивно, как США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань провокацией со стороны США. Он отметил, что подобные шаги лишь усилили напряженность в регионе.
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