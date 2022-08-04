Владивосток, , 11:13 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев расстроился и выразил сожаление по поводу того, что мастер-план по развитию Владивостока не попал в число городов, которые представят президенту РФ на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года а дальневосточной столице.

Владивосток Анастасия Хохлова © ИА REGNUM

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«Я пока сложно отношусь к тому, что в число лидеров не вошла Владивостокская агломерация. Всё-таки Владивосток является столицей Дальнего Востока. Поэтому мы поговорим ещё на эту тему, обсудим ситуацию с коллегами. Надо продолжать подготовку. Может быть, мы получим согласие руководства страны на то, что мастер-план Владивостока тоже будет представлен», — цитирует Трутнева телеграм-канал полпредства в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ и Магадан набрали наивысшие оценки разработанных мастер-планов и получили возможность представитель их перед Владимиром Путиным на ВЭФ.