Биробиджан, , 11:19 — REGNUM 5 и 6 августа в Еврейской автономии ожидаются ливни с порывами ветра до 15-20 м/с. Непогода может стать причиной возникновения ЧС и аварий на объектах ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В мэрии Биробиджана опасаются подтоплений. Посёлки, в которых может случиться наводнение, находятся под особым контролем, подчеркнули в горадминистрации. В МЧС жителей ЕАО призывают по возможности воздержаться от поездок и походов, быть бдительными и осторожными.

«В связи с выпадением осадков возможно подтопление низкопойменных участков местности, дорог, приусадебных участков. Позаботьтесь о сохранности урожая, перегоните домашний скот с низменных приусадебных участков», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности введён в Амурской области в связи с предстоящими ливнями, которые ожидаются 5 и 6 августа. Спасатели готовы оказывать помощь населению в случае подтоплений.