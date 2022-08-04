Ереван, , 11:12 — REGNUM Боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе нет. Об этом 4 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя в настоящее время по периметру линии соприкосновения в Нагорном Карабахе активных боевых действий не ведётся, обстановка, согласно оценкам властей Нагорного Карабаха, остаётся крайне напряжённой», — сказал глава правительства.

Он отметил, что необходима работа для того, чтобы снизить напряжённость. Пашинян подчеркнул, что всегда говорил важность присутствия российских миротворцев в Карабахе.

«Мы высоко ценим усилия Российской Федерации по обеспечению безопасности и стабильности в нашем регионе», — заявил премьер-министр.

Напомним, 3 августа вооружённые силы Азербайджана нанесли ряд ударов по позициям армии обороны Нагорного Карабаха в рамках операции «Возмездие». Позже в минобороны Нагорного Карабаха сообщили, что ВС Азербайджана продолжали нарушать режим прекращения огня в течение прошедшей ночи. В результате атаки азербайджанской стороны погибли двое карабахских военнослужащих, есть раненые.

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