Донецк, , 11:12 — REGNUM Украинские войска нанесли удар по пятизвёздочной гостинице «Донбасс Палас» в центре Донецка. Об этом 4 августа сообщает телеграм-канал Mash.

Обстрел Mil.gov.ua

Канал опубликовал видеозапись, сделанную сразу после удара. Перед входом в отель поднялось густое облако из дыма.

«Снаряд попал в Донбасс Палас. Сообщается о раненых и погибших», — говорится в информации о происшествии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли здание драмтеатра в центре Донецка во время церемонии прощания с Героем России Ольгой Качурой.