Чебоксары, 4 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Ход реконструкции аэропорта в Чебоксарах «несколько замедлился» из-за «сложной геополитической обстановки». В связи с санкциями увеличились сроки поставки материалов и оборудования. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

https://mintrans.cap.ru/ Реконструкция здания аэровокзала Чебоксар

Реконструкция терминала внутренних авиалиний аэропорта Чебоксар началась в августе 2021 года. В настоящее время продолжаются работы по усилению перекрытия этажей, завершается бетонирование монолитных конструкций, устанавливаются плиты пола, кровли и строятся инженерные сети.

В минтрансе заявляют, что «в связи со сложной геополитической обстановкой» процесс реконструкции «несколько замедлился». Насколько замедлился и как сильно сдвинулся график работ, не уточняется.

«График производства работы по понятным причинам откорректирован. В связи с введёнными санкциями увеличились сроки поставки. Принимаются все необходимые меры по импортозамещению санкционного технологического оборудования на аналогичное российское производства», — приводят в ведомстве пояснения генерального директора общества «МАЧ» (Международный аэропорт Чебоксары) Руслана Минаева.

По его словам, часть оборудования (лифты, системы вентиляции и кондиционирования, досмотровое оборудование, элементы остекления фасада, багажные карусели) приобретены заблаговременно и хранятся на складах.

Ранее заявлялось, что после реконструкции воздушная гавань Чебоксар сможет принимать до восьми самолётов вместо двух в настоящее время, пропускная достигнет 200 пассажиров в час, перспективный годовой пассажиропоток превысит 500 тыс. человек. Предварительно оценивалось, что реконструкция обойдётся в 470 млн рублей.

По данным властей, в январе–июне 2022 года аэропорт Чебоксары обслужил порядка 200 тыс. пассажиров, что на 2% больше аналогичного прошлогоднего уровня. С 11 августа открывается маршрут новый маршрут: Чебоксары — Сургут.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года чувашское правительство признало реконструкцию аэровокзала в Чебоксарах приоритетным инвестиционным проектом. Обществу будут оказываться нефинансовые меры государственной поддержки до 31 декабря 2022 года. Как следует из плана мероприятий, в качестве срока реконструкции объекта и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указан декабрь 2020 года — январь 2022 года.