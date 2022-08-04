Москва, , 11:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий, кто может оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон принят в рамках исполнения постановления Конституционного суда.

Речь идет о норме Семейного кодекса, где предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка — по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда.

Законом уточняется, что запись об отце ребенка может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соответствующее требование подлежит удовлетворению в случае, например, если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.

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