Тромсё, Норвегия, 4 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Новая американская подводная лодка прибыла в порт Гретсунд недалеко от Тромсё. Это пятая подводная лодка союзников, пришвартованная в порту в этом году. Об этом сообщает норвежское сетевое издание High North News.

Navy.mil USS Florida

По данным норвежского объединенного оперативного штаба, в прошлую пятницу, 29 июля, промышленный порт Гретсунд посетила новая американская подводная лодка.

«В Гретсунде была остановка на несколько часов для пополнения запасов и смены экипажа», — объяснила майор норвежского объединенного оперативного штаба Элизабет Эйкеланд.

В 2022 году норвежский порт посетили атомные подводные лодки из США и Великобритании USS Washington в январе, USS Albany и HMS Ambush в апреле и USS New Mexico в мае.

Учитывая прибытие атомных судов, департамент гражданской обороны Норвегии в округе Тромсё прошлой зимой создал группу по обеспечению ядерной безопасности.

В мае группа реагирования на чрезвычайные ситуации практиковалась в ликвидации последствий ядерной аварии в Тромсё, в результате которой гражданские лица пострадали от радиационного поражения. Учения проводились совместно с аварийными службами в Манделаслетте, недалеко от центра Тромсё.

Порт Гретсунд в Тенснесе, к северу от Тромсё, стал портом приема судов союзников в 2020 году. В мае прошлого года там пришвартовалась первая американская атомная подводная лодка USS New Mexico.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский военно-морской флот получил самую длинную в мире подводную лодку «Белгород». Производитель позиционирует её как исследовательское судно, но на Западе считают, что «это платформа для шпионажа и, возможно, ядерного оружия».

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