Донецк, 4 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донецка мирный житель подорвался на мине, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

«По улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки четыре жителя республики получили ранение, наступив на сброшенные киевскими боевиками запрещённые мины ПФМ-1 «Лепесток».

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