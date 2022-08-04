Таганрог, Ростовская область, , 11:08 — REGNUM Из Челябинской области в Таганрог (Ростовская область) доставили ещё шесть новых трамваев КТМ-71-628. Вагоны привезли в рамках модернизации трамвайной сети в приморском городе, сообщает компания «Синара».

В трамвае Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Вагоны изготовлены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. В Таганроге трамваи выйдут на маршруты в тестовом режиме.

ИА REGNUM сообщало, что проект «Таганрогский трамвай» реализуется с 2021 года. Всего Таганрог получит 60 новых трамвайных вагонов. Стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит не менее 10 млрд рублей.

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