Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял дело в отношении депутата Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Александра Шишлова. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Ombudsmanspb.ru Александр Шишлов

Депутата обвиняют в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил»).

При этом суд не усмотрел обстоятельств, которые исключают возможность рассмотрения дела, как и обстоятельств, которые исключают производство. Заседание суда назначено на 19 августа 2022 года.

Напомним, что протокол на Шишлова был составлен на основе его публикаций в социальной сети «ВКонтакте». С обвинением депутат не согласен.