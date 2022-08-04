Казань, , 11:24 — REGNUM К началу учебного года в Татарии завершится строительство восьми школ на 7203 места. До конца года в республике планируют открыть еще три школы на 355 учащихся, сообщает минобрнауки РТ.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

В Татарии по федеральным и республиканским программам возводятся 13 школ, которые примут более 10 тыс. учеников.

Кроме строительства новых образовательных учреждений, идет ремонт других организаций. Так, к 1 сентября восстановят 118 зданий школ, из них 66 ремонтируют по федеральной программе «Развитие образования». Работы по программе капитального ремонта ресурсных центров проводятся в шести организациях среднего профессионального образования.

Всего в 2022 году в Татарии будут работать 1413 общеобразовательных организаций и 98 учреждений среднего профессионального образования.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии на капитальный ремонт 12 общеобразовательных школ направят 546,8 млн рублей.

Читайте также: В 45 школах Казани отремонтируют классы для детей-инвалидов

Читайте также: В Татарии скоростным Wi-Fi оснастят за год более 50 школ