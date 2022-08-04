Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ и Магадан набрали наивысшие оценки разработанных мастер-планов и получили возможность представитель их перед президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ-2022, который состоится во Владивостоке в сентябре. Об этом 4 августа сообщил телеграм-канал полпредства в ДФО.

ИА REGNUM ВЭФ

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«Вот три территории, которые мы будем предлагать к докладу президента на Восточном экономическом форуме. Обсуждение проходило демократично, путём голосования. Я был только одним из рефери, который высказывал свою позицию», — прокомментировал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока должны стать активными участниками создания концепции реновации городов, которая начнётся с региональных столиц, заявил, подводя итоги VI Восточного экономического форума, 6 сентября 2021 года полпред президента РФ Юрий Трутнев.