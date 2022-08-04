Добрянка, Пермский край, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае жительница Добрянки пожаловалась уполномоченному по правам ребёнка Светлане Денисовой на травлю дочери-школьницы в соцсети и бездействие правоохранителей, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

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Пермячка заявила, длительное время её дочь подвергалась травле и угрозам в социальной сети со стороны знакомой. Чтобы защитить ребёнка, мать обратилась в полицию. Однако мер в защиту школьницы не было принято.

Омбудсмен, в свою очередь, обратилась в прокуратуру и попросила отреагировать на ситуацию. Надзорное ведомство установило, что процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела полицейские приняли незаконно и необоснованно, без проведения необходимого комплекса проверочных мероприятий. В результате материалы вновь направлены для проведения проверки в отдел полиции.