Донецк, 4 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Ясиноватая в Донецке. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 10:05 с позиций в Авдеевке украинские силовики нанесли удар по городу Ясиноватая. Всего выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска ударили по Кировскому району Донецка.