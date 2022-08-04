Калуга, 4 августа 2022, 12:14 — REGNUM Всероссийский форум «Цифровая эволюция — 2022» состоится 18 и 19 августа в Инновационном культурном центре Калуги. Об этом 4 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области
Форум «Цифровая эволюция» — это уникальная возможность для открытого и конструктивного обсуждения приоритетных задач и практических решений цифровой трансформации отраслей. Руководители федеральных и региональных органов власти, представители институтов развития и эксперты не только обсудят переход к клиентоцентричному и проактивному предоставлению госуслуг и сервисов, но и рассмотрят промежуточные итоги применения мер господдержки ИТ-отрасли.
В рамках форума состоится первый в России конкурс лучших региональных практик и проектов цифровой трансформации. Видео-презентации ИТ-решений покажут в летнем кинотеатре калужского Инновационного культурного центра.
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