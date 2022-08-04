Кабул, 4 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. За последнюю неделю тысячи афганских иммигрантов были депортированы из Ирана в провинцию Нимроз в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

За этот период из Ирана были выдворены 3700 афганских иммигрантов. По данным источников, 751 человек — члены 183 семей, а остальные 2985 — одинокие люди.

Необходимо отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул, тысячи людей ищут убежища в соседних странах, в том числе в Иране, из соображений безопасности и из-за отсутствия работы.

Несмотря на кризис в области безопасности и широко распространённую бедность и безработицу в Афганистане, соседние страны насильственно депортируют большое количество этих иммигрантов.